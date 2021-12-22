Городские службы Ханты-Мансийска борются с обильным снегопадом Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийске сильный снегопад не прекращается уже три дня. За это время с территории города вывезено больше 30 тысяч кубометров снега. На работу по уборке дорог и дворов выведено 120 единиц техники, 180 рабочих вручную расчищают дворы, пешеходные дорожки и подходы к остановкам общественного транспорта.

Как рассказали в Департаменте городского хозяйства Администрации города, главная задача в период обильных снегопадов – это максимально быстрая расчистка проезжей части от снега для беспрепятственного проезда общественного и личного транспорта по основным магистралям города.

- У хантымансийцев нет серьёзных причин для волнения. Расчистка улиц ведётся в круглосуточном режиме. Задействована вся дорожная техника и почти 200 рабочих дорожных предприятий, коммунальных служб, управляющих компаний. Акцент делается на дорогах первой и второй категории, которые связывают жителей города с социально важными объектами: медицинскими учреждениями, школами, детскими садами, - рассказал начальник отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Марат Галиуллин.