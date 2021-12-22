В Лянторе трудовых мигрантов прививают от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Лянторе трудовые мигранты могут пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В Лянторскую городскую больницу завезли партию вакцины от коронавируса для иностранных граждан – пятьдесят доз «Спутник Лайт». Стоимость процедуры составит 900 рублей. Однако, для тех, кто имеет вид на жительство в России и СНИЛС – профилактика COVID-19 абсолютно бесплатная, - говорится в сообщении.

В администрации города также сообщили, что первым компонентом в Лянторе привиты уже 16,5 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли больше 14,5 тысяч человек. Активность проявляют пенсионеры. По последним данным, в Лянторе 67 человек с подтвержденным коронавирусом, из них 18 пациентов проходят лечение в Сургутской окружной клинической больнице.