В Югре сотрудники ГИБДД помогли замерзающим на трассе вахтовикам Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе автоинспекторы помогли водителю и пассажирам сломавшегося на морозе микроавтобуса.

Дорожные полицейские работали на 7 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» и увидели, что на обочину съезжает вахтовый автобус с включёнными аварийными сигналами.

Полицейские выяснили, что из-за низкой температуры воздуха, а столбик термометра тогда опустился до -37 градусов, автобус не может продолжить движение.

В салоне находились 20 рабочих, они направлялись в Нижневартовск. Полицейские организовали транспортировку граждан до города. Доставить пассажиров до населённого пункта согласились водители двух микроавтобусов и двух легковых автомобилей.

ГИБДД тем временем обеспечили безопасность движения, пока водитель пытался починить микроавтобус, а после сопроводили его к месту ремонта.