Коронавирус в Югре, последние новости на 22 декабря 2021 года: умерли 11 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 11 человек. Всего за период пандемии в округе умерли 1 923 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 188 случаев. В тяжелом состоянии находятся 105 пациентов, 81 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 25 264 новых случая коронавируса в 85 регионах, умерли 1 020 человек и выздоровели 42 322 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 292 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 300 269 летальных исходов, выздоровел 9 097 521 человек.