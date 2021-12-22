Жительница Лангепаса наняла несуществующего репетитора за 92 тысячи рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зарегистрировано 22 случая мошенничества, жители региона отдали 8 миллионов 700 тысяч рублей злоумышленникам. На уловки аферистов чаще всего попадались жители Сургута. А схемы по-прежнему остаются старыми: югорчане пытаются заработать, защитить свои деньги от несанкционированного списания, купить или продают товары через интернет.

Так, для девушки из Сургутского района приобретение вещей по акции в интернете обернулось потерей 4 тысяч рублей. А новые запчасти для автомобиля стоили жителю Ханты-Мансийска исчезновением 18 тысяч рублей, причем покупки он так и не получил. Ещё одним пострадавши стала югорчанка из Лангепаса, услуги возможного репетиторства лишили её больше 92 тысяч рублей.

Все потерпевшие общались с мошенниками в Интернете и полученную от них информацию не перепроверяли. Югорчане сами вводили свои персональные данные, предоставляя доступ к своим счетам.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.