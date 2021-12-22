Коронавирус в Югре, последние новости на 22 декабря 2021 года: заболели 188 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативный штаба Югры, за сутки зафиксировано 188 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах округа. За весь период в регионе подтверждено 94 291 случай коронавируса.

Случаи заболевания за день зарегистрированы в Нижневартовске – 62; Сургуте – 19; Мегионе – 17; Ханты-Мансийске – 17; Урае – 16; Нефтеюганске – 12; Нижневартовском районе – 10; Нягани – 7; Когалыме – 5; Югорске – 4; Нефтеюганском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Радужном – 3; Сургутском районе – 3; Советском районе – 3; Пыть-Яхе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 153 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 188 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 763 человека, сняты с наблюдения – 428 686 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 3 716 человек, всего прошли обследование 2 712 505 югорчан.

В тяжелом состоянии находятся 105 пациентов, из них 81 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 923 человека. За сутки выписались по выздоровлению 188 человек, за весь период пандемии вылечились 88 550 жителей региона.