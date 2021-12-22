Ситуация с распространением COVID-19 в Нижневартовске остается стабильной Фото: "Официальный Нижневартовск"

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нижневартовске стабилизировалась. Как отметил во время заседания оперштаба начальник ТО У Роспотребнадзор Азат Галиуллин, вторую неделю подряд в городе регистрируется 335 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- На этой неделе мы фиксируем абсолютное плато. Фактически у нас нет ни роста, ни снижения. Учитывая тенденцию, что данная ситуация продолжается пятую неделю, можно говорить о затянувшемся плато, которое разрешится в ближайшее время, - сообщил Азат Галиуллин.

Но несмотря на положительную тенденцию, пациентов, которые находятся в реанимации ковидария, по-прежнему много – 27 человек. Из них, по словам главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Алексея Сатинова, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.