Наркотики, кражи: за сутки в Югре зарегистрировано 64 преступления Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 64 преступления. Одно из них произошло в Нижневартовске. Там, 20-летняя девушка в магазине по улице Ленина украла 20 тысяч рублей из кошелька мужчины, который оставил его в магазине. Нарушительница находится под подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Нефтеюганске проведен обыск по улице Молодежная, полицейские нашли в снегу сверток с наркотиком. Подозреваемого задержали и сейчас он находится под арестом. Кроме того за день раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Так, сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержан 19-летний подозреваемый, который, находясь в квартире по улице Л. Толстова, украл телефон стоимостью 52 тысячи рублей. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ранее он уже был судим за кражу и мошенничество.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.