Югорчанин, пытаясь заработать, взял три кредита и перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В полицию Радужного с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний мужчина. Он надеялся заработать, увидел рекламу брокерской компании, которая предлагала без усилий получить деньги. Мужчина решил сделать вложения в ценные бумаги при помощи знающих специалистов.

На протяжении четырех месяцев югорчанин общался с аферистом и переводил деньги на указанные им номера банковских карт. Надеясь в бедующем вывести с биржи проценты за вложения, но житель Радужного потерял всё. Мужчина перевел свои личные сбережения, оформил на себя три кредита в различных банках и в итоге отдал мошенникам 2,5 миллиона рублей.

Полиция выяснила, что лже-брокеры звонили с подменного номера из Москвы и Краснодара. Возбуждено уголовное дело.