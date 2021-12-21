Югорские школьники могут поучаствовать в эко-проекте и выиграть поездку в Московский зоопарк

Фото: МТС

Югорские школьники от 6 до 14 лет могут поучаствовать в эко-проекте, посвященном природе России. Его запускают региональное правительство и ПАО «МТС» совместно с Московским зоопарком в рамках флагманского благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Школьникам предлагается посмотреть интерактивный онлайн-курс на платформе pokolenie.mts.ru, посвященный изучению Арктики, Тайги, Тундры, лесов и степей. Из роликов ребята узнают интересные факты о климате, растениях и обитателях природных территорий, а также получат интересные и веселые задания в виде мини-квизов, танцевальных челленджей и других вовлекающих форматах. Они помогут закрепить знания и потренировать внимательность.

Кроме того, в каждом видео сотрудники Московского зоопарка знакомят ребят с основами экологичного образа жизни и приводят научные доводы о его важности.

Также школьники смогут принять участие в специальном конкурсе, выполняя задание ведущих. Например, создать поделку из старых вещей или рисунок на заданную тему, и загрузить результат на страницу конкурса. Победители получат уникальную возможность оказаться за кулисами Московского зоопарка: встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных.

- Мы уверены, что начинать эковоспитание нужно с детства, именно на это нацелена наша экопросветительская программа с Московским зоопарком. В духе «просто о сложном» ребята не только получат комплексные знания о богатой природе России, но и убедятся, что каждый из них лично может внести вклад в ее сохранение и защиту, - отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, этот интерактивный курс понравится не только ребятам, но и их родителями, а потому станет отличным вариантом веселого и полезного досуга для всей семьи.