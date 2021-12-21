Мошенники – экстрасенсы умело избавили пенсионерку из Нефтеюганска от денег Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска попалась на классическую схему обмана, поверив в рекламу лже-экстрасенсов и решила поправить свое здоровье с помощью рук псевдоцелителей. Женщина нашла информацию о том, что потомственная целительница может помочь поправить не только финансовое положение, но и здоровье. Доверие у югорчанки вызвало наличие у экстрасенса сертификатов соответствия качества предоставления услуги.

Аферисты уверяли, что в сотнях обращений чудо-целительница выбрала именно ее, поскольку она видит, что проблемы с её здоровьем требуют срочной помощи потусторонних сил. Однако для ритуала необходимо внести деньги и желательно оформить кредит. Женщина сомневалась, но развеять её сомнения решили «довольные» клиенты, которые делились вымышленными историями исцеления.

Югорчанка поверила, оформила кредит и направила на счет целительницы 374 тысячи рублей. Но когда аферисты получили деньги, перестали выходить с пенсионеркой на связь.

Возбуждено уголовное дело.