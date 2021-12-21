В Нижневартовске обновили автопарк службы скорой помощи Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовске продолжается обновление автопарка службы скорой помощи. На сегодня в подразделении нет автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет. Новые, исправные автомобили необходимы для ежедневной, круглосуточной работы выездных бригад. В таком формате работают от 18 до 22 автомобилей скорой помощи. От состоянии авто зависит своевременность и качество оказания медицинской помощи, а порой и человеческая жизнь.

В 2020 году в учреждении появились 6 новых автомобилей скорой помощи: 5 из них класса «В» и 1 реанимобиль. Субсидия на покупку автомобилей скорой медицинской помощи выделена Департаментом здравоохранения Югры.

В этом году станция скорой медицинской помощи получила еще 4 новых автомобиля класса «В», средства на их покупку выделены в рамках госпрограммы ХМАО – Югры «Современное здравоохранение».