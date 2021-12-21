Югорчане все чаще становятся жертвами мошенников в погоне за новогодней елкой Фото: Юлия Кучеренко

Югорчане все чаще становятся жертвами мошенников в погоне за главным новогодним атрибутом. Ёлка стала способом заработать для мошенников.

Так, 41-летняя жительница Сургута, желая купить новогоднюю красавицу, наткнулась в соцсети на аккаунт и найдя там подходящее предложение, перевела в счет оплаты заказа 11 тысяч рублей. В дальнейшем аферист заблокировал женщину и перестал выходить на связь.

Искусственная ёлка дорого обошлась и вартовчанке. Мошенники выманили у неё 8 тысяч рублей за несуществующий товар. Женщина также планировала купить ёлку через соцсеть Отправив чек о предоплате продавцу, 40-летняя югорчанка лишилась почти всех своих денег. Только спустя время наивная вартовчанка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Всего в Югре за последние несколько дней совершено 7 мошенничеств при покупке елей. Общий ущерб составляет больше 70 тысяч рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела.