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Общество21 декабря 2021 11:08

В некоторых районах Югры сильно испортится погода

Ожидается ветер, метель и снегопад
Виктория Терина
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В некоторых районах Югры сильно испортится погода

В некоторых районах Югры сильно испортится погода

Фото: Юлия Кучеренко

По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра в ближайшие два дня в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районе ожидается усиление ветра, порывами до 15 метров в секунду.

По всей Югре пройдет небольшой и умеренный снег, местами по западным районам сильный снег. В отдельных районах ожидается метель и юго-восточный ветер порывами 8-13 м/с, днем по восточной половине порывами до 15 м/с.

Спасатели призывают жителей округа быть внимательными при ухудшении погоды и соблюдать правила безопасности дорожного движения, учитывая фактические погодные условия. Пешеходам необходимо учитывать, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспортных средств может значительно увеличиваться.