Пьяная югорчанка зашла в ломбард и устроила драку с участковым Фото: Татьяна Коркина

Следственные органы Нижневартовского района СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело против 33-летней жительницы района. Она подозревается по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Подозреваемая, находясь в одном из ломбардов в городе Покачи, там девушка появилась в пьяном виде и поэтому на место вызвали участкового. После выписанного административного протокола, девушка решила отомстить полицейскому и два раза ударила его рукой по лицу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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