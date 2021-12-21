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Здоровье21 декабря 2021 10:10

Коронавирус в Югре, последние новости на 21 декабря 2021 года: умерли 8 человек

В тяжелом состоянии находятся 100 пациентов
Виктория Терина
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Коронавирус в Югре, последние новости на 21 декабря 2021 года: умерли 8 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 21 декабря 2021 года: умерли 8 человек

Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 912 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 190 случаев. В тяжелом состоянии находятся 100 пациентов, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 1 027 человек и выздоровели 40 219 человек. Всего в России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 299 249 летальных исходов, выздоровели 9 055 199 человек.