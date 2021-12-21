Коронавирус в Югре, последние новости на 21 декабря 2021 года: заболело еще 190 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрироваться новые случаи заражения коронавирусом, за последние сутки подтверждено 190 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии выявлено 94 103 случая заболевания.

За день случаи заражения зафиксированы: в Нижневартовске – 50; Сургуте – 24; Урае – 15; Мегионе – 14; Нефтеюганске – 14; Ханты-Мансийске – 13; Лангепасе – 11; Сургутском районе – 9; Советском районе – 7; Нижневартовском районе – 6; Нягани – 5; Нефтеюганском районе – 5; Октябрьском районе – 4; Когалыме – 3; Радужном – 3; Березовском районе – 3; Югорске – 2; Белоярском районе – 1; Кондинском районе – 1.

На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 190 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 358 жителей, сняты с наблюдения – 427 417 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 1 729 человек, всего прошли обследование 2 708 670 югорчан.

В тяжелом состоянии находятся 100 пациентов, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 912 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечился 191 человек, за весь период пандемии выписались по выздоровлению 87 358 жителей Югры.