Жительница Нижневартовска, пытаясь заработать отдала деньги аферисту Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 14 случаев мошенничества, жители региона отдали аферистам 1 миллион 800 тысяч рублей.

На уловки аферистов попалась 42-летняя жительница Нижневартовска. Они пообещали ей «золотые горы» и женщина решила рискнуть – сделать ставку на спорт. Сначала перевела на счет одну сумму, затем другую и в течение месяца отдала 40 тысяч. Ещё одной жертвой мошенников стала 57-летняя жительница Сургута. Она повелась на дополнительные пенсионные выплаты, которые ей якобы положены. Югорчанка заслушалась и поверила аферисту, который получил доступ к её личному кабинету и списал с её счетов 50 тысяч рублей.

Не повезло и 54-летнему жителю Октябрьского района, он пытался купить снегоуборщик и даже оформил заказ, оплатив товар на 12 тысяч. Но продавец исчез в самый неподходящий момент, когда нужно было переслать приобретенную технику.

По всем случаям возбуждены уголовные дела