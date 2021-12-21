Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 декабря 2021 7:10

Для вакцинированных жителей Березовского района стартовала предновогодняя акция

Первые 30 человек в каждом поселении района, поставившие прививку от коронавируса получат подарочный сертификат
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для вакцинированных жителей Березовского района стартовала предновогодняя акция

Для вакцинированных жителей Березовского района стартовала предновогодняя акция

Фото: Татьяна Коркина

Для жителей Березовского района, возрастной категории 60+, стартовала предновогодняя акция. Первые 30 человек в каждом поселении района, поставившие прививку от коронавируса с 13 по 31 декабря 2021 года, получат подарочный сертификат на 500 рублей. Сертификат можно обменять на покупки в магазинах партнеров акции. Сертификаты выдаются в пунктах вакцинации.

В акции не участвуют люди, проходящие ревакцинацию. Если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация первым компонентом.

Напомним, мы писали ранее о том, что в В Югре пожилые люди и инвалиды, привитые от COVID-19, могут пройти курс реабилитации. Оздоровительные процедуры проводятся в комплексных центрах социального обслуживания населения.