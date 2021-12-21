Для вакцинированных жителей Березовского района стартовала предновогодняя акция Фото: Татьяна Коркина

Для жителей Березовского района, возрастной категории 60+, стартовала предновогодняя акция. Первые 30 человек в каждом поселении района, поставившие прививку от коронавируса с 13 по 31 декабря 2021 года, получат подарочный сертификат на 500 рублей. Сертификат можно обменять на покупки в магазинах партнеров акции. Сертификаты выдаются в пунктах вакцинации.

В акции не участвуют люди, проходящие ревакцинацию. Если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация первым компонентом.

Напомним, мы писали ранее о том, что в В Югре пожилые люди и инвалиды, привитые от COVID-19, могут пройти курс реабилитации. Оздоровительные процедуры проводятся в комплексных центрах социального обслуживания населения.