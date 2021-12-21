В Нягани 47-летний мужчина украл ювелирные украшения из чужой косметички Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений. Так, в Нягани 47-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в 1 микрорайоне, украл из чужой косметички ювелирные украшения: кольцо из металла желтого цвета и три кольца со вставками камней. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ещё одно преступление произошло в Ханты-Мансийске. Молодой человек решил воспользоваться найденной банковской картой и через бесконтактную оплату украл 5 тысяч рублей. Кроме того, раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. В Пыть-Яхе задержали подозреваемого в краже велосипеда. Им оказался уже судимый 26-летний мужчина. Двухколёсный транспорт от стащил в подъезде дома.

По всем случаям заведены уголовные дела.