Школьники Нефтеюганского района поучаствовали в "Бумбатле" Фото: Администрация Нефтеюганского района

Школьники Нефтеюганского района приняли участие в "Бумбатле". Это эко-мероприятие, цель которого не просто собрать макулатуру, а стать лучшим в этом соревновании, а также получить возможность лично пообщаться с кумиром и получить ценные призы.

Акция по сбору бумаги, картона, старых книг и журналов прошла в нескольких школах Нефтеюганского района. Как отмечают организаторы, переработка одной тонны макулатуры экономит 20 тысяч литров воды и 1 тысячу кВт электроэнергии, а ещё сокращает выброс в атмосферу до 1,7 тысяч кг углекислого газа и оберегает от вырубки до 20 деревьев.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре проходит добрая акция «Новогодний подарок маленькому другу».