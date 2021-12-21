В Сургуте активно развивают проект зоозащитного движения «Дай лапу» Фото: Администрация Сургута

Сургут – один из первых муниципалитетов Югры, в котором успешно реализуют проект зоозащитного движения «Дай лапу», получивший Грант губернатора ХМАО - Югры на развитие гражданского общества. Проект «Не заставляй свою собаку краснеть» движения «Дай лапу», направленный на формирование культуры содержания собак, в 2019 году получил финансовую поддержку на региональном уровне в размере 900 тысяч рублей. На эти деньги купили 42 эко-бокса, а также призывающие к ответственному отношению мотивационные таблички.

- Учитывая, что в 2021 году в округе была принята Концепция обращения с животными, наш проект стал первым шагом в направлении формирования культуры ответственного отношения к животным. Кроме того, сегодня мы ведем переговоры с зоозащитниками из города Нижневартовска, таким образом передаем им наш опыт реализации проекта - рассказала председатель общественного движения помощи бездомным животным Александра Нуриева.

Волонтеры проводят активную работу и просвещают жителей Сургута, проводя рейды в парках и скверах.