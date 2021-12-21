В Югре по вине пьяного водителя пострадал пожилой мужчина Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре по вине нетрезвого водителя пострадал пожилой мужчина. ДТП произошло на лице 30 лет Победы в Сургуте. Пьяный 62-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Митсубиши», за рулем которого находился 62-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Митсубиши» получил травмы.

За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 123 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 13 уголовных дел против водителей, повторно управлявших транспортом с признаками опьянения.

ГИБДД напоминаем, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является одним из тяжких нарушений ПДД и представляет угрозу для жизни других людей.