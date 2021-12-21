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Общество21 декабря 2021 4:05

В период новогодних каникул в Сургуте введут особый противопожарный режим

Он будет действовать с 27 декабря по 9 января
Виктория Терина
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В Сургуте вводят особый противопожарный режим Фото: Администрация Сургута

В Сургуте вводят особый противопожарный режим Фото: Администрация Сургута

С 27 декабря по 9 января в Сургуте будет действовать особый противопожарный режим. В городе начнутся рейды, которые будут проводить сотрудники МЧС, органы внутренних дел, национальной гвардии и представители Администрации города. Особое внимание уделят местам хранения и реализации пиротехнической продукции.

Кроме того, организуют дежурство ответственных лиц в период проведения мероприятий с массовым скоплением людей. На территории Сургута определены пять площадок, предназначенных для запуска пиротехнических изделий: территория между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, акватория реки Сайма, площадь театра СурГУ, площадь Нефтяников и сквер Молодежный.

Напомним, мы писали ранее, как в Нефтеюганске эвакуировали несколько школ из-за сообщения о минировании, размещенном в мессенджере. К проверке учреждений привлечены все городские спецслужбы.