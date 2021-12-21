Погода в Югре на 21 декабря 2021 года: небольшой снег, гололед Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 21 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью в восточных районах преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -20, -25 °С, при прояснениях -30, -35 °С, по крайнему востоку до -40 °С, по юго-западу -11, -16 °С, днем -8, -13 °С, местами -18, -23 °С, по крайнему востоку до -28 °С, по юго-западу -2,-7 °С.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, снег. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -20, -22 °С, днем -8, -10 °С.

Погода в Югре на 21 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться - проводить специальные обряды от порчи. Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. В традиционных узорах русской вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы. Русские люди верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие.