Больше 17,9 тысяч жителей Нефтеюганского района поставили прививку от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

Еще 190 жителей Нефтеюганского района прошли вакцинацию от коронавируса на прошлой неделе. Таким образом количество вакцинированных в муниципалитете составляет 17 930 человек.

На сегодня в Югре подтверждено 93 913 случаев коронавируса, в том числе за сутки зафиксировано 194 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, в Нефтеюганском районе за сутки заболело еще 2 человека. Полную вакцинацию от ковида в ХМАО прошли 849 796 человек, коллективный иммунитет составляет 57,1%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились больше 274,2 миллионов человек, к сожалению, более 5,3 миллионов не смогли справиться с инфекцией и умерли. По мнению медиков, остановить эту статистику поможет только вакцинация.