В Югре задержали угонщика, который во время застолья забрал ключи товарища и уехал на его авто

За прошедшую неделю в Югре раскрыто три угона. Фото: Татьяна Коркина

За прошедшую неделю в Югре раскрыто три угона. Угоны зарегистрированы в Лангепасе, Советском и Сургутском районах. Во всех трех случаях преступники воспользовались халатным отношением владельцев авто, которые оставили ключи в замке зажигания автомобиля.

Так, в Советском районе задержали 28-летнего угонщика, который во время распития спиртных напитков, воспользовался ситуацией, забрал ключи знакомого и угнал «Хендай Солярис». Еще одна ситуация произошла в Сургутском районе. 33-летнему злоумышленнику хватило нескольких минут, чтобы воспользоваться чужими ключами и угнать автомобиль «Лада Приора». Третий случай зарегистрирован в Лангепасе. Полицейские задержали 50-летнего мужчину, который с территории производственной базы угнал автомобиль «УАЗ».

ГИБДД Югры напоминает о необходимости внимательного и бережного отношения к своему автомобилю, важно не забывать закрывать автомобиль, если даже отлучаетесь на несколько минут.