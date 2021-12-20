Спортсмен из Нижневартовска выиграл «золото» в смешанной эстафете на Кубке IBU по биатлону Фото: "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовский спортсмен Никита Поршнев стал первым в смешанной эстафете в составе сборной команды России. Третий этап Кубка IBU по биатлону проходил в Австрии, в составе сборной команды России выступили Никита Поршнев и Екатерина Носкова из Нижневартовска.

В заключительный день соревнований прошли смешанные эстафеты, где сборная команда России одержала уверенную победу. Следующие этапы Кубка IBU пройдут уже в январе 2022 года, на которые отправятся пока по два представителя мужской и женской сборных. Остальным ребятам предстоит бороться за место в сборной на "Ижевской винтовке", которая пройдет с 22 по 27 декабря.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмен из Югры стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу.