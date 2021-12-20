В Лангепасе привитых родителей допустили к новогодним утренникам в детских садах Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Оперативный штаб Лангепасе провел заседание, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом в городе. Так, по данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю подтверждено 79 случаев коронавируса. Наиболее неблагоприятная эпидситуация наблюдается среди людей 30-49 лет (41 заболевший), на второй строке антирейтинга - люди в возрасте 50-64 лет (26 новых случаев); 12 заболевших — дети.

Амбулаторно лечатся 100 лангепасцев, в том числе 21 ребёнок, 2 беременные женщины и 1 молодая мама. В больницах находятся 45 человек, 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, все остальные находятся на кислородной поддержке. Тревожит и показатель летальности. Всего с начала пандемии в Лангепасе зарегистрировано 46 смертей, в том числе 2 из них учтены за прошедшую неделю. На сегодняшний день первый компонент вакцины от ковида поставили уже 21 722 человека, полностью завершили вакцинацию 20 627 человек.

На заседании также обсудили вопросы организации новогодних утренников. Для малышей они пройдут во всех детских садах города, а школьники отправятся на представления в учреждения культуры - ЦК «Нефтяник» и ЦДМ «Фортуна». Родители смогут прийти на праздники в детские сады только при наличии QR-кода либо документа, подтверждающего перенесенное заболевание, или отрицательный ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 48 часов. Мероприятия в школах пройдут в сопровождении классного руководителя, а также разрешено присутствовать фотографу.

- Все сотрудники, задействованные в организации праздников, в обязательном порядке должны быть вакцинированы, после каждого представления следует проводить проветривание и влажную уборку помещений, а при выходе посетителей из зала не допускать нарушения социальной дистанции. Наша главная задача - чтобы предстоящие праздники стали для детей не только запоминающимися, но и безопасными, - сообщил исполняющий обязанности главы города Мечислав Бучинский.