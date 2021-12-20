В Урае пенсионерка, пытаясь продать парик, потеряла 16 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Около 4 миллионов рублей заработали мошенники на доверчивости югорчан. В выходные на территории Югры зарегистрировано 22 случая мошенничества. Мошенники заманивали в свои ловушки жертв под разными предлогами. Самыми востребованными и популярными в выходные оказались услуги лже-водителей. Одной из жертв стала 52-летняя жительница Сургута, она отдала 58 тысяч рублей за поездку из Муравленко в Уфу. Не удалось добраться до Омска и 40-летнему вартовчанину, с ним связался незнакомец и попросил перевести на счет деньги за свои еще не оказанные услуги. На такие же уловки попались жители Нижневартовска и Когалыма.

А 69-летняя жительница Урая решила продать парик, она выставила объявление и вскоре с ней связался незнакомец, который убедил пенсионерку в безопасной сделке и попросил заполнить бланк, в котором необходимо указать реквизиты банковской карты. В итоге вместо пополнения у нее списалось больше 16 тысяч.

Не редки случаи в последнее время и оформленные микрозаймы на югорчан. Мошенники пользуются персональными данными жителей округа в своих целях и наживаются на доверчивости северян. Таким образом, аферистам удалось обмануть жителей Нефтеюганска, Сургута и Нижневартовска.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.