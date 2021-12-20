Коронавирус в Югре, последние новости на 20 декабря 2021 года: умерли 6 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 904 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 194 случая. В тяжелом состоянии находятся 106 пациентов, 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая коронавируса в 84 регионах, умерли 1 019 человек, за сутки выздоровели 30 059 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 241 812 случаев коронавируса, за весь период зафиксировано 298 222 летальных исхода, выздоровели 9 014 980 человек.