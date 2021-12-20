Коронавирус в Югре, последние новости на 20 декабря 2021 года: заразились еще 194 человека Фото: Татьяна Коркина

По сообщению оперативного штаба, в Югре подтверждено 93 913 случаев коронавируса, в том числе за сутки зафиксировано 194 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно в Нижневартовске – 40; Сургуте – 33; Лангепасе– 14; Мегионе – 12; Нефтеюганске – 12; Урае – 11; Сургутском районе – 10; Югорске – 9; Кондинском районе – 8; Советском районе – 8; Радужном – 6; Ханты-Мансийске – 6; Нижневартовском районе – 6; Нягани – 5; Покачах – 4; Пыть-Яхе – 3; Когалыме – 2; Нефтеюганском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 169 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 191 случае, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 103 человека, сняты с наблюдения – 426 353 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 283 человек, всего прошли обследование 2 706 941 человек.

В тяжелом состоянии находятся 106 пациентов, 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 в ХМАО умерли 1 904 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечился 151 человек, за весь период пандемии выздоровели 87 167 югорчан.