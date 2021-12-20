Пенсионеры из Ханты-Мансийска посоревновались в интеллектуальном поединке Фото: Городская централизованная библиотечная система

В городской библиотеке №6 Ханты-Мансийска состоялся День интеллекта для людей старшего возраста, такие соревнования для пенсионеров проходят уже в четвертый раз. Участники мероприятия на скорость выполняли задания по поиску информации в интернете о госуслугах, туризме, шопинге, работе, обучении, развлечениях. Одни самостоятельно и быстро ответили на все конкурсные вопросы, другим помогали юные волонтеры. Победителями конкурса стали самые быстрые участники и получили в подарок электронные девайсы.

Кроме того, они люди старшего поколения побывали на мастер-классе по интернет-безопасности и узнали о самых распространенных сценариях мошеннических действий. А одна из активных участниц выиграла специальный приз - ТВ-приставку.

День интеллекта завершился игрой «Югра квиз»: участники вместе с волонтерами разделились на три команды и сразились в краеведческой викторине, где были задания по истории, природе, культуре и городах Югры. Самой подготовленной оказалась команда «Пионеры» - участники получили на память фирменные кружки.

- Такие мероприятия пользуются огромной популярностью среди старшего поколения горожан, и поэтому, станут для них частыми - отметили организаторы.