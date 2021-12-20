В Ханты-Мансийске пройдет международный фестиваль «Мисс студенчества Финно-Угрии» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске стартовал международный фестиваль «Мисс студенчества Финно-Угрии». В столице Югры он проходит уже во второй раз и продлится до 22 декабря. Девять участниц, представляющие разные финно-угорские народы, пройдут семь испытаний: пресс-конференция, мастер-класс, видео «Путешествую по Финно-Угрии», дефиле в традиционных национальных костюмах с обрядовым предметом на сцене, конкурс талантов и финальное дефиле.

Югру на конкурсе представит студентка Югорского государственного университета Светлана Еприна, девушка расскажет о традициях и культуре народа ханты. И уже сегодня участницы конкурса пройдут первое испытание – пресс-конференцию «Вековые традиции – креативные горизонты».

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