В Сургутском районе от столкновения с иномаркой погиб водитель «Лады» Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в авариях на дорогах Югры 1 человек погиб и 9 получили травмы. Так, смертельное ДТП произошло на 3 км автодороги «Товарный парк НГДУ СН» в Сургутском районе. 24-летний водитель «Тойоты», на высокой скорости не справился с управлением, его авто занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада», под управлением 52-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Лады скончался на месте происшествия, водитель Тойоты получил травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 19 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 40 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.