Жительница Пойковского заплатила мошеннику 9 тысяч рублей за поездку в Сургут Фото: Татьяна Коркина

В поселке Пойковский 36-летняя женщина стала жертвой мошенников, пытаясь сэкономить на поездке в Сургут, но в результате потеряла 9 тысяч рублей. Югорчанка зашла в приложение и отыскала подходящее по стоимости объявление, водитель согласился взять ее с собой и отправил ссылку, которая внешне напоминала стандартную форму бронирования заказа. Ничего не подозревающая жертва ввела данные своей карты, после чего с ее счета списались деньги, а водитель больше не вышел на связь .

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция призывает жителей Югры быть предельно внимательными, не открывать сообщения от незнакомцев и не переходить по подозрительным ссылкам.

Напомним, мы писали ранее о том, что мошенник обещал вернуть телефон югорчанину, а после того как получил вознаграждение исчез.