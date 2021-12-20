Погода в Югре на 20 декабря 2021 года: мороз до - 42 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 20 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями, местами снегопад, на востоке округа преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный 5 – 10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по западной половине округа -20, -25 °С, при прояснениях -27, -32 °С, в юго-западных районах -14, -19 °С, по восточной половине -27, -32 °С, при прояснениях -37, -42 °С, в юго-восточных районах -21, -26 °С. Днем по западной половине округа -17, -22 °С, в северо-западных районах до -30 °, в юго-западных до -10 °С, по восточной половине -22, -27 °С, местами до -34 °С, в юго-восточных районах до -17 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, снег и восточный ветер порывами 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -22, -24 °С, днем -19, -21 °С.

Погода в Югре на 20 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников - Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил - в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», - говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года.