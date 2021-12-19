Лидером по наградам конкурса «Педагог Югры» оказался Нижневартовск. Фото - "Югра" в ВК.

Лидером по наградам конкурса «Педагог Югры» оказался Нижневартовск. Из 100 претендентов со всего округа жюри выбрало десятку сильнейших. Каждый получил медаль, удостоверение и денежную премию 130 000 рублей.

– Мы обсудили модели персонализации и индивидуализации школьного образования. Мы нашли точки соприкосновения этих систем. Мы посмотрели лучшие образовательные практики, которые были представлены жюри, – сказала начальник отдела общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая.

Лучшие образовательные практики разместят в специальном банке данных, и они станут доступны для использования всеми педагогами, которые работают в регионе.

Инициатор проведения конкурса – губернатор Югры, организаторы конкурса – департамент образования и молодежной политики округа и автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».