Погода на 19 декабря 2021 года в Югре: в большинстве районов небольшой и умеренный снег

В Югре в большинстве районов небольшой и умеренный снег. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами изморозь. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура -24,-29 °С, при прояснениях -34,-39 °С, в юго-западных районах -14,-19 °С, днем -20,-25 °С, в восточных районах -30,-35 °С, в юго-западных районах -10,-15 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Облачно с прояснениями. Небольшой снег, изморозь. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -26,-28 °С, днем -22,-24 °С.

19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы - Никольские: "На Студеного Николу снегу навалит гору". Если в Николин день заметает след, дороге не стоять от Николы до Рождества (7 января).

Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель". Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): "Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего".