Коронавирус в Югре. Последние новости на 18 декабря 2021 года: умерли 9 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 18 декабря 2021 года Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 18 декабря 2021 года. По данным оперштаба Югры за минувшие сутки в Югре зафиксировано и лабораторно подтверждено 203 новых случая COVID-19 во всех 22 муниципальных образованиях округа. Девять человек скончались.

Признаки ОРВИ наблюдались у 172 человек, у 29 диагностирована пневмония, в бессимптомной форме заболевание выявлено у 2 человек. С начала пандемии от ковида скончались 1 888 жителей автономного округа.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.