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Спорт18 декабря 2021 14:15

Спортсмен из Югры стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу

Мария Толстихина
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Спортсмен из Югры стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу

Спортсмен из Югры стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу

Фото: Google

Воспитанник второй спортшколы в Фёдоровском Темиргерей Атаев стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу.

Темиргерей выступал в весовой категории 63.5 кг и завоевал золотую медаль в дисциплине фул-контакт. Кроме того, спортсмен выполнил норматив мастера спорта. Тренировали чемпиона Дмитрий Пономарёв и Евгений Карлов.

Всего на соревнованиях сражались 367 бойца из 27 регионов России, так что конкуренция была большой, но жиель Югры справился с отличием, с чем мы его и поздравляем!