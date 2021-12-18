В Югре проходит добрая акция «Новогодний подарок маленькому другу»

Фото: Администрация Нефтеюганского района Фото: Социальные сети

Уже 9 муниципалитетов Югры поддержали новогоднюю благотворительную акцию «Новогодний подарок маленькому другу», инициатором которой стал Нефтеюганский район. Об этом сообщили в администрации Нефтеюганского района.

Идея акции заключается в том, чтобы подарить чуточку тепла и заботы животным, которые пострадали от рук человека и оказались ненужными игрушками. Стать Дедом Морозом для бездомных животных очень просто: необходимо лишь передать миски, пеленки или корм в специальные коробки для сбора.

Вот их адреса:

«РОДНИКИ» - 1 мкр., дом 112

«Межпоселенческая библиотека» - 3 мкр., дом 13/14

Центр для детей и подростков «Дружба» - 6 мкр., дом 1

Все подарки будут переданы подопечных ГПБЖ «Хвостики» в Пойковском.

В числе участников благотворительной акции уже замечены активные малыши из салымского детского сада «Улыбка», за несколько дней ребятам удалось собрать 11 упаковок корма.