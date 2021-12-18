В Нижневартовске открыли каток на улице Героев Самотлора

Фото: Валентина Колпакова Фото: Социальные сети

Каток на улице Героев Самотлора, 22 уже принимает посетителей. Корт сделан на бетонном основании, по периметру выполнено ограждение, установлено освещение. Также здесь предусмотрен пункт проката и музыкальное сопровождение.

Площадка будет многофункциональной. Летом на ней вартовчане смогут играть в футбол или баскетбол.

- В нашем городе несколько лет назад был взят курс на создание условий для занятий спортом в каждом дворе. Постепенно эта работа выполняется, в городе обустраиваются спортивные площадки в шаговой доступности. Одна из них, например, находится в 5 микрорайоне, - рассказала заместитель председателя Думы Наталья Зяблицкая.

- Создание таких площадок также находится в перечне наказов избирателей, который составлен по итогам прошедшей избирательной кампании. Мы передали его в администрацию для формирования дорожной карты. Депутаты будут контролировать воплощение этого проекта в жизнь».

- Конечно, Нижневартовск - спортивный город, я это часто подчеркиваю. Даже достижения олимпийских чемпионов, призеров об этом говорят. И, конечно, здесь необходимо создавать все условия. Я абсолютно солидарен с губернатором, что нужно развивать базу для спорта, - поделился своим мнением спикер окружной Думы Борис Хохряков.