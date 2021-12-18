В Нижневартовске открылся дом для волонтеров

Фото: Официальный Нижневартовск Фото: Социальные сети

В Нижневартовске открылся «Добродом» – дом для волонтеров. Он расположился по адресу: улица Омская, 17. Здесь добровольцы смогут разрабатывать свои проекты, общаться, участвовать в обучающих мастер-классах.

- Совсем недавно, когда мы проводили награждение самых активных добровольцев в Международный день волонтера, мы анонсировали, что данный проект находится на финишной стадии. Сегодня оцениваем результат проделанной работы. Он создан в том числе благодаря гранту Губернатора округа. Это помещение станет ресурсным центром, точкой притяжения для всех волонтеров города, – сказал глава города Дмитрий Кощенко.

Он также отметил, что здесь добровольцы смогут «упаковать» свои идеи в проекты и в дальнейшем получить грантовую поддержку на их реализацию не только на уровне города, региона, но и федерации.

- Уют и забота о добровольцах читается во всех деталях – цветочки, мягкие тапочки, удобные посадочные места, уверена, мы здесь будем, как дома, – отметила руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Евгения Пастухова.