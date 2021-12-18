Погода в Югре 18 декабря: облачно, но с прояснениями

Рассказываем о погоде Фото: Мария Толстихина

В Югре сегодня облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -17,-22 °С, при прояснениях -25,-30 °С, днем -14,-19 °С, местами -22,-27 °С.

По Ханты – Мансийску также облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20 °С, днем -17,-19 °С.

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя десять лет, 4 декабря 2000 года, Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день и постановила отмечать его ежегодно 18 декабря (резолюция 55/93). Такое решение было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло.