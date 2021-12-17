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Происшествия17 декабря 2021 12:40

Югорчанин стал жертвой мошенников, пытаясь продать инвалидное кресло

Мужчина обратился в полицию
Виктория Терина
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Югорчанин стал жертвой мошенников, пытаясь продать инвалидное кресло

Югорчанин стал жертвой мошенников, пытаясь продать инвалидное кресло

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нижневартовска обратился 35-летний местный житель, мужчина стал жертвой мошенников и рассказал, что накануне с ним связалась незнакомая девушка по поводу объявления, которое он публиковал около года назад.

Незнакомка хотела купить инвалидное кресло и оформить доставку через приложение, так как она проживает в другом городе. Мужчина знал про возможность доставки, поэтому не раздумывая, согласился. Покупательница отправила ссылку, перейдя по ней нижневартовец внес данные своей банковской карты и ввел код. После этого с его счета списалось 22 тысячи рублей. Тогда мужчина понял, что попался на уловку аферистов.

Полиция Югры призывает не раскрывать незнакомым людям свои личные данные и реквизиты банковских карт.