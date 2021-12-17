В Нижневартовске определили лучших киберволонтеров Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске определили лучших киберволонтеров в сфере противодействия экстремизму, терроризму, профилактики наркомании и иных антиобщественных и асоциальных действий.

Так, первое место занял Даниил Шарафеев, сотрудник МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», второе место у Антона Малютина, сотрудника МБОУ «СШ №5» и третье место заслужил Руслан Федюнин, сотрудник МБОУ «СШ №43».

Участники прошли несколько этапов на пути к званию лучшего киберволонтера, им предстояло решить задания «учебного кейса» на определение умения выявлять и анализировать полученную в ходе мониторинга сети Интернет информацию; пройти тестирование по основным областям знаний, которыми должен владеть киберволонтер; представить свои практические достижения.