Коронавирус в Югре, последние новости на 17 декабря 2021 года: умерли 11 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 11 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 879 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе появляются новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 201 случай. В тяжелом состоянии находятся 115 пациентов, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 1 080 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 437 человек. Всего в России зафиксировано 10 159 389 случаев коронавируса, умерли 295 104 человек, выздоровели 8 914 225 человек.