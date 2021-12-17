Прокуратура Урая заблокировала сайты по продаже поддельных справок о медотводе от прививок Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Урая выявила 2 сайта, на страницах которых размещена информация о продаже медицинских справок без обследования, в том числе справок о медотводе от прививок. Сайт абсолютно свободен, не требовал никакой предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с содержанием страницы мог любой пользователь.

- Размещение информации об изготовлении и продаже медицинских справок нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства и подрывает основы конституционного строя, побуждает неопределенный круг лиц к совершению противоправных действий - сообщили в Прокуратуре Югры.

Прокуратура направила в суд иск о признании размещенной информации запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования и сейчас доступ к запрещенному ресурсу ограничен.