В Сургуте появятся светофоры с адаптивным режимом работы Фото: Администрация Сургута

На 42 светофорах Сургута проводят модернизацию интеллектуальной транспортной системы.

По информации администрации Сургута, в городе продолжается активная работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы, новшества коснутся 42 светофоров: по Югорскому тракту, на пересечении улиц Аэрофлотская и Ленина, Профсоюзов и Островского, Профсоюзов и Маяковского. Среди них 10 светофоров на улице Университетская.

- На сегодняшний день выполнена замена контроллеров - главных элементов управления, обновили колонки, протянули дополнительные кабели, установили видеодетекторы транспорта, которые необходимы для подсчета интенсивности потока автомобилей - сообщили в администрации города.

В планах, в течение нескольких месяцев собрать информацию, полученную с видеодетекторов, а затем, на основании полученных данных, принять решение о режиме работы светофоров на том или ином перекрестке. Новое оборудование позволит светофорам продлевать или сокращать фазу зеленого или красного сигнала светофора, в зависимости от транспортной загруженности. Кстати, эксперимент с адаптивным режимом работы светофора уже запущен на перекрестке Тюменский тракт и п. Белый Яр.